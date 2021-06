Proxy Mask - Proxy Switcher to oprogramowanie zabezpieczające prywatność użytkownika korzystającego z sieci. Umożliwia jednocześnie uzyskanie dostępu do stron internetowych i usług, które posiadają nałożoną blokadę regionalną.

Aby osiągnąć powyższe cele, program używa mechanizmu przełączania się pomiędzy serwerami proxy oraz posiada możliwość nawiązywania połączenia z siecią TOR, która gwarantuje zachowanie najwyższej prywatności.

Co więcej, istnieje możliwość przypisywania różnych adresów IP do praktycznie każdego procesu systemowego. Oznacza to, że korzystając np. z niemieckiego adresu IP możemy przeglądać sieć na jednej przeglądarce, a inna przeglądarka korzysta z adresu IP pochodzącego np. z Francji.

Proxy Mask na pierwszy rzut oka może przytłaczać liczbą opcji, jednak w praktyce okazuje się prostym w użyciu narzędziem.