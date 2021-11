KillEmAll to niewielkie i podręczne narzędzie, służące do błyskawicznego wyłączania wszystkich zbędnych procesów działających w tle systemu operacyjnego. Głównym zadaniem programu jest wyłączenie aktywnych procesów, które są zbędne dla systemu i mogą stanowić zagrożenie typu spyware, malware itp. Podczas oczyszczania, aplikacja KillEmAll omija wyłącznie podstawowe procesy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu operacyjnego.

Program KillEmAll to doskonałe rozwiązanie do zwalczania fałszywych procesów i innych złośliwych aplikacji działających w tle systemu. Obsługa programu jest bardzo prosta i nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej. Po jego uruchomieniu automatycznie rozpocznie się proces oczyszczania i wyłączania zbędnych procesów. Natomiast po zakończeniu skanowania i oczyszczania, otrzymamy szczegółową listę z procesami, które nadal są aktywne i nie stanowią zagrożenia dla systemu operacyjnego.

Oprócz tego istnieje też możliwość przesyłania procesów do usługi internetowej VirusTotal, w celu sprawdzenia czy nie stanowi zagrożenia dla systemu. W programie nie mogło również zabraknąć dodatkowej funkcji do usuwania procesów z systemu Windows.