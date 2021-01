Free PDF Protector jest narzędziem do zabezpieczania hasłem dokumentów w formacie PDF co chroni je przed nieuprawnionym kopiowaniem i dalszym rozpowszechnianiem. Po ustaleniu hasła, możemy wybrać siłę szyfrowania – 40 lub 128 bit.

Tym co stanowi o sile aplikacji jest system nadawania haseł dla poszczególnych akcji. Przykładowo, w ten sposób zabezpieczymy możliwość drukowania, dodawana komentarzy, wypełniania formularzy przez niepowołane osoby.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty i umożliwia jednoczesne szyfrowanie wielu plików lub nawet całych folderów, a wszystko to dzięki obsłudze przetwarzania wsadowego. Okno główne zawiera listę dokumentów poddanych szyfrowaniu wraz z dodatkowymi danymi takimi jak rozmiar, ścieżka do pliku oraz data utworzenia. Niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest możliwość przenoszenia do listy dokumentów bezpośrednio z Eksploratora Windows.

Uwaga:

