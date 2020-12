Fast Browser Cleaner to narzędzie czyszczące przeglądarki internetowe z uciążliwych toolbarów, dodatków i rozszerzeń. Za jego pomocą pozbędziemy się również historii przeglądania, adware, plików cookies, plików tymczasowych. Istnieje także możliwość zmiany strony domowej, a nawet domyślnego silnika wyszukiwania.

Fast Browser Cleaner wspiera takie przeglądarki jak Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer. Do dyspozycji oddano ponadto moduł do tworzenia harmonogramu skanowania. Interfejs programu podzielono na zakładki, z poziomu których mamy ogólny pogląd na wyniki analizy jak i szybki dostęp do zmiany ustawień.