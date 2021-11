Ashampoo WebCam Guard oferuje możliwość wyłączenia kamery internetowej oraz mikrofonu podczas korzystania z internetu.

Jest to niezbędna aplikacja dla każdego użytkownika, posiadającego stały dostęp do sieci. Korzystając z niej, nie musimy już naklejać taśmy na kamerze internetowej! Ashampoo WebCam Guard zapewni pełne bezpieczeństwo uzytkownika przed nieautoryzwanym dostępem do kamery internetowej i mikrofonu.

Ashampoo WebCam Guard wykorzystuje specjalny algorytm, który poprzez bezpośredni dostęp do sprzętu wyłącza go zaledwie jednym kliknięciem myszki. A w razie potrzeby, użytkownicy mogą je ponownie włączyć (również jednym kliknięciem myszki).

Program automatycznie wykrywa podłączony sprzęt. Oferuje wygodny dostęp do domyślnych ustawień ochrony danych i zasobów systemu Windows.

Ashampoo Webcam Guard to praktycznie niezbędna aplikacja dla każdego korzystającego z wideo rozmów na przykład poprzez Skype, Zoom czy inny komunikator. A także zabezpieczy urządzena podczas włamania lub zainstalowania wirusa szpiegującego.