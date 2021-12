ActiveXperts SMS Messaging Server to platforma to wysyłania, odbierania oraz przetwarzania wiadomości SMS oraz e-mail. Posiada szereg funkcji, które automatyzują wysyłkę jak i odbiór.

Wsparciem cieszą się zarówno standardy GSM, HTTP czy SMPP. W przypadku poczty elektronicznej obsługiwane są bezpieczne protokoły SSL/TLS i serwery SMTP oraz POP3.

W celu wysłania wiadomości SMS należy podłączyć modem GSM do komputera za pomocą USB bądź COM oraz włożyć do niego kartę SIM. Maksymalnie w ciągu minuty można wysłać do 10 SMSów. Wszystkie wiadomości zapisywane są w bazie MS SQL, MySQL lub MS Access.