Trapcode Suite to zestaw 11 narzędzi do renderowania grafiki 3D i efektów wizualnych do pracy programie Adobe After Effects.

Pakiet zawiera następujące narzędzia / wtyczki:TRAPCODE PARTICULAR, TRAPCODE FORM, TRAPCODE TAO, TRAPCODE MIR, TRAPCODE SHINE, TRAPCODE LUX, TRAPCODE 3D STROKE, TRAPCODE ECHOSPACE, TRAPCODE STARGLOW, TRAPCODE SOUND KEYS, TRAPCODE HORIZON.

Program pobieramy za pomocą specjalnego oprogramowania "Maxon App", w którym znajdziemy wszystkie produkty do pobrania od tego producenta. Wymagane jest posiadanie darmowego konta na stronie producenta.