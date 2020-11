Magic Bullet Suite to pakiet pluginów przeznaczonych do prowadzenia postprodukcji wideo w takich pakietach jak Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro czy Apple Final Cut Pro. W skład pakietu wchodzą wtyczki Magic Bullet Looks 4, Colorista IV, Denoiser III, Mojo II, Cosmo II, Film 1.2 oraz całkowicie nowy Magic Bullet Renoiser odpowiedzialny za redukcję szumów.

Warto jednocześnie dodać, że najnowsze wydanie Magic Bullet Suite obsługuje korekcję obrazu w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu bibliotek OpenGL/OpenCL. Wszystkie narzędzia w pełni wykorzystują sprzętową akceleracje GPU.

Pakiet wtyczek dostarcza zestaw funkcji, dzięki którym możliwe jest np. kolorowanie wybranych obszarów filmu czy tworzenie ciekawych efektów kolorystycznych za pomocą jednego kliknięcia myszą. Oprócz tego do dyspozycji oddano moduł poprawiający jakość filmów SD.