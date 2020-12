Opis Trapcode Particular 5.0.1

Trapcode Particular służy do tworzenia grafiki trójwymiarowej zawierającej elementy animacji. Za jej pomocą stworzymy takie efekty jak ogień, śnieg czy dym bądź zupełnie inne efekty wizualne. Trapcode Particular może być uruchomiony jako wtyczka wyłącznie dla programów z serii Adobe After Effects.