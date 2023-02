Red Giant Universe to zestaw narzędzi dla edytorów i grafików ruchu. Wszystkie wtyczki Universe są akcelerowane przez GPU i działają w wielu aplikacjach hosta na komputerach Mac i Windows.

Możemy tworzyć piękne zapętlone tła i ruchome elementy graficzne za pomocą narzędzi takich jak komponenty HUD components, Line, Knoll Light Factory EZ, Fractal Background, i nie tylko.

Oprócz tego zaprojektujemy szybkie, unikalne przejścia przy niewielkiej lub zerowej pracy. Dodaj blaski i inne efekty, które zapewniają lepsze wyniki i więcej skrótów, opcji i kontroli niż cokolwiek w aplikacji hosta.

Można również generować ganimacje, które ożywają tekst lub wypełniają ekran dynamicznymi danymi dla interfejsów użytkownika. Postaw na styl retro dzięki efektom komputerowym starej szkoły lub z łatwością twórz odsłony w stylu hakerskim dla nowoczesnych tytułów.

Magic Bullet Suite to pakiet pluginów przeznaczonych do prowadzenia postprodukcji wideo w takich pakietach jak Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro czy Apple Final Cut Pro. W skład pakietu wchodzą wtyczki Magic Bullet Looks 4, Colorista IV, Denoiser III, Mojo II, Cosmo II, Film 1.2 oraz całkowicie nowy Magic Bullet Renoiser odpowiedzialny za redukcję szumów.

Warto jednocześnie dodać, że najnowsze wydanie Magic Bullet Suite obsługuje korekcję obrazu w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu bibliotek OpenGL/OpenCL. Wszystkie narzędzia w pełni wykorzystują sprzętową akceleracje GPU.

Pakiet wtyczek dostarcza zestaw funkcji, dzięki którym możliwe jest np. kolorowanie wybranych obszarów filmu czy tworzenie ciekawych efektów kolorystycznych za pomocą jednego kliknięcia myszą. Oprócz tego do dyspozycji oddano moduł poprawiający jakość filmów SD.

Program pobieramy za pomocą specjalnego oprogramowania "Maxon App", w którym znajdziemy wszystkie produkty do pobrania od tego producenta. Wymagane jest posiadanie darmowego konta na stronie producenta.