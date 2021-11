AP Tuner to mini aplikacja służąca do strojenia instrumentów za pomocą komputera.



Tuner rozpoznaje wszystkie tony muzyczne dzięki czemu doskonale nadaje się do strojenia wszystkich rodzajów gitar (można nawet spróbować stroić inne instrumenty takie jak pianino). Dodatkową atrakcją mogą okazać się dostępne w aplikacji niestandardowe stroje (np. obniżone D). Gitarę lub inny instrument należy podłączyć pod wejście liniowe karty muzycznej.