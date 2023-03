Zoom Page WE to rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome i Firefox, które daje użytkownikowi kontrolę nad możliwością powiększaniem / pomniejszaniem stron internetowych.

Dodatek ten pozwala szybko dostosować odpowiedni poziom powiększonych / pomniejszonych stron internetowych do naszych potrzeb. Możemy bez problemu powiększyć lub pomniejszyć całą witrynę albo sam tekst wyświetlany na stronie internetowej (modyfikowanie rozmiaru czcionki).

W porównaniu do wbudowanej już funkcji powiekszania zoomu w przeglądarkach internetowych, Zoom Page WE oferuje znacznie więcej funkcjonalności i możliwości skalowania odwiedzanych stron.

Dodatek Zoom Page WE przypadnie do gustu użytkownikom, którzy mają problemy ze wzrokiem, a także osobom szukającym wygodnego czytania tekstu bez wysiłku (czyli na przykład bez wytężania wzroku podczas czytania).