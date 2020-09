Opis View Link Source 0.1

View Link Source to wtyczka do przeglądarki Firefox, po zainstalowaniu której po wciśnięciu prawego klawisza myszy na odnośniku w menu kontekstowym pojawia się dodatkowa opcja "Pokaż źródło odnośnika". Dzięki temu użytkownik może zobaczyć co kryje się za odnośnikiem bez konieczności jego otwierania.