Rozszerzenie do przeglądarki firefox służące do monitorowanie zmian na stronach internetowych. Aplikacje jest szczególnie przydatna do sprawdzania witryn, które nie posiadają kanałów Atom lub RSS.



Obsługa wtyczki jest bardzo prosta, gdy znajdujemy się na stronie którą chcemy na bieżąco monitorować, wybieramy opcję 'Scan Page For Upades' w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy), a następnie określamy częstotliwość z jaką dana strona będzie sprawdzana.