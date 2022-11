Snowflake to wtyczka do przeglądarki internetowej, która pomoże uzyskać dostęp do ocenzurowanych treści w internecie.

Za jej pośrednictwem dostęp do sieci mogą uzyskać obywatele państw, w których obowiązuje szeroko pojęta cenzura w sieci. Warunek jest jeden: wtyczkę muszą instalować także osoby zamieszkujące państwa z wolnym dostępem do Internetu. Tak, instalując wtyczkę w swojej przeglądarce pomagacie innym omijać cenzurę.

Po zainstalowaniu przez Was wtyczki Snowflake w przeglądarce użytkownicy sieci z innych państw korzystający z tego samego rozszerzenia mogą uzyskać dostęp do sieci za pośrednictwem proxy Snowflake'a. Tworzą je użytkownicy z całego świata, zwani po prostu wolontariuszami