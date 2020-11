Opis Save to Koofr 1.2.2

Koofr jest to wygodne narzędzie dostępne w wersji przeglądarkowej, jako rozszerzenie do Chrome’a, a także windowsowy klient oraz aplikacja na mobilne systemy (Android oraz iOS).



W porównaniu do pozostałych propozycji z tego zestawienia Koofr pozwala podłączyć bardzo ograniczoną liczbę dysków, zapewniając wsparcie jedynie dla Dysku Google, DropBoxa oraz OneDrive’a. W zamian otrzymujemy jednak dodatkowe 2 GB w usłudze Koofr, z możliwością darmowego rozszerzenia pojemności dysku w chmurze do 10 GB.