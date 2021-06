Firefox Relay

to narzędzie do tworzenia tymczasowego konta mejlowego. Dodatek ten jest niezwykle przydatny jeśli zamierzamy uzyskać jednorazowy dostęp do serwisów wymagających rejestracji przy użyciu konta e-mail.

Jak działa rozszerzenie? W sytuacji, kiedy jakiś formularz w Internecie wymaga podania adresu email, wystarczy kliknąć w ikonę rozszerzenia. Firefox Private Relay wygeneruje wtedy alias, pod który będą wysyłane wiadomości z danego serwisu. Te będą następnie regularnie przekazywane do docelowej skrzynki odbiorczej. Alias generowany jest unikalnie dla każdej z witryn, na których internauta postanowi się zarejestrować. Aliasy można w łatwy sposób usuwać.