OneTab Plus jest wtyczką do przeglądarki Google Chrome, która przekształca zakładki w swego rodzaju listę stron, dostępną po kliknięciu w przycisk ulokowany tuż obok pasku adresu. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa przejrzystość i powierzchnię roboczą, ale również obniża zużycie pamięci RAM aż o 95% w porównaniu do tradycyjnych zakładek Chrome.