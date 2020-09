Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder to wtyczka do przeglądarki Google Chrome umożliwiająca przechwytywanie zarówno całego ekranu jak i jego wybranych fragmentów. Istnieje również możliwość tworzenia rzutów całych, przewijanych stron internetowych.

Rozszerzenie pozwala ponadto na przeprowadzanie podstawowej edycji grafiki obejmującej przycinanie, rozjaśnianie, rozmazywanie, nakładanie cienia czy wstawianie pól tekstowych.

Z poziomu Nimbus Screenshot and Screencast można błyskawicznie przesłać gotowy screen bezpośrednio na Dysk Google. Dodatek wyposażono ponadto w moduł do tworzenia screencastów, czyli filmików z tego, co aktualnie dzieje się na ekranie. Taki plik wideo zapiszemy w formacie .webm.