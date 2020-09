Privacy Cleaner jest wtyczką do przeglądarki Google Chrome, która nie dopuszcza do tego, by aplikacje zewnętrzne pobierały prywatne dane bez zgody użytkownika.

Wiele z nich pobiera dane z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Linkedln, FourSquare, Dropbox. MyPermissions chroni nasze zdjęcia, oraz wszelkie inne dane przed dalszym nieautoryzowanym przetwarzaniem.