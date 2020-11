Opis MultCloud 1.1.4

Menedżer dostępny jest w wersji przeglądarkowej oraz jako rozszerzenie i pozwala na integrację m.in. Dysku Google, DropBox, OneDrive, Mega, pCloud, Media Fire, Amazon S3, Box a także FTP czy NAS-a. Rozwiązanie przyda się szczególnie użytkownikom, którzy często robią kopie zapasowe, kopiując pliki z jednej chmury do drugiej. Co istotne, w darmowej wersji możemy przypinać kilka kont z jednej usługi.



Wśród funkcji znajdziemy synchronizację z wieloma opcjami dostosowywania takimi jak jednostronna lub obustronna. Przykładowo możemy przenosić pliki z DropBoxa na Dysk Google. Zadanie to można również zautomatyzować poprzez ustawienie harmonogramu, a także systemu powiadomień, który poinformuje nas kiedy proces zostanie ukończony.