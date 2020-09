OPSWAT File Security for Chrome to dodatek do przeglądarki Google Chrome, który skanuje wszystkie pobierane pliki w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania jak malware. Wykorzystuje on w tym celu silniki stosowane przez największych producentów rozwiązań antywirusowych jak Kaspersky, AVG, ESET, F-Secure, Bitdefender i wielu innych.