Image Toolbar to wtyczka do Google Chrome. Ułatwia operacje na plikach graficznych umieszczonych na stronach WWW. Po najechaniu na grafikę pojawia się specjalny pasek narzędziowy. Istnieje możliwość ustalenia czasu reakcji po najechaniu, ilości opcji w wyświetlanym pasku, minimalną wielkość grafiki, na którą będzie reagowała wtyczka etc.