Tłumacz Google (Google Translate) jest wtyczką do przeglądarki Google Chrome, dającą natychmiastowy dostęp do funkcji tłumacza bez konieczności przechodzenia na witrynę Google Translate. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas słowo by błyskawicznie otrzymać jego tłumaczenie.

Po instalacji dodatku, tuż obok paska adresu pojawi się dodatkowy przycisk, po kliknięciu którego wyświetli się okienko, w które można wpisać interesujące nas słówko lub frazę. Istnieje również możliwość przetłumaczenia całej strony internetowej, którą aktualnie przeglądamy.

Google Translate przyczyni się do znacznych oszczędności w czasie, który normalnie należałoby poświęcić na samodzielne przeszukiwanie internetowych słowników.