Google Keep – notatki i listy

Google Keep to oprogramowanie do tworzenia notatek - także ze zdjęciami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby notatki współdzielić z innymi i ustawiać dla nich przypomnienia. Można nadawać im etykiety i nic nie stoi na drodze ku temu, aby notatką była lista z polami wyboru - to szczególnie przydatne na zakupach.

Google Keep synchronizuje dane pomiędzy komputerami, ale też systemami. Regularnie używam Google Keep na swoim desktopie oraz smartfonie.

Google Keep pozwala w prosty sposób zapisywać swoje pomysły i tworzyć listę spraw do załatwienia. Następnie możemy je udostępniać znajomym lub rodzinie. W Google Keep można tworzyć notatki tekstowe ze zdjęciem.

Dzięki możliwości oznaczania notatek kolorami i etykietami nie musimy tracić czasu na ich porządkowanie. A jeśli zamierzamy coś znaleźć, wystarczy użyć funkcji wyszukiwania.