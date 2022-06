Firefox Translations to oficjalna wtyczka firmy Mozilla, która zapewnia automatyczne tłumaczenie treści internetowych.

Algorytmy rozszerzenia Firefox Translations pozwalają rozszerzeniu dokonywać tłumaczenia w całości na komputerze użytkownika. Żadne dane nie są za jego pośrednictwem wysyłane na jakiekolwiek serwery, co zwiększa prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. Co więcej, polega on przede wszystkim na mocy obliczeniowej procesora, a nie karty graficznej, a nie jak inne rozwiązania wykorzystujące technologie nauczania maszynowego.

Firefox Translations został opracowany we współpracy z konsorcjum The Bergamot Project Consortium, koordynowanym przez Uniwersytet w Edynburgu wraz z partnerami: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Sheffield, Uniwersytet w Tartu i Mozilla.