Eye Dropper to interesująca wtyczka dla przeglądarki internetowej Google Chrome (oraz innych opartych na Chromium), umożliwiająca kopiowanie kolorów wyświetlanych na stronach internetowych.

Narzędzie pozwala szybko i sprawnie zbudować paletę kolorów z dowolnego obrazu i zawsze mieć te kolory pod ręką.

Eye Dropper dodaje niewielką ikonkę zakraplacza do paska narzędzi. Po jego kliknięciu możemy wybrać kolor, który w tym momencie jest wyświetlany na naszym ekranie monitora, a następnie skopiować go do schowka systemowego.