Edytor Office (Chrome Office Viewer) jest wtyczką umożliwiającą odczytywanie i edycję plików z MS Office (Word, Excel i PowerPoint) za pomocą Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google.



Po zainstalowaniu tego rozszerzenia wszystkie pliki z MS Office będą uruchamiane bezpośrednio w aplikacjach Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje). Aby edytować lub wyświetlić pliki z MS Office wystarczy przeciągnąć je do przeglądarki Chrome lub uruchomić z dysku Google bądź poczty Gmail. Każdy plik można zapisać w pierwotnym formacie Office albo przekonwertować do Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google. Wybranie drugiej opcji pozwala odblokować dodatkowe funkcji, takie jak zapraszanie innych do wspólnego edytowania, komentowania, czatowania i nie tylko. Obsługiwane formaty: .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx