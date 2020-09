Dodatek do przeglądarki Google Chrome, pozwoli nam otwierać i edytować dokumenty, arkusze oraz Prezentacje Google bezpośrednio w przeglądarce. Editing for Google Docs doskonale sprawdzi się dla osób, które często korzystają z narzędzi google do edycji dokumentu, przeglądania tekstu czy do utworzonych pokazów slajdów.