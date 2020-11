VMware Workstation Pro to wiodące oprogramowanie do zastosowań wirtualizacyjnych. Umożliwia bezpieczne uruchamianie wielu systemów operacyjnych w tym samym czasie.



VMware Workstation jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności podczas pracy na 32-bitowych i 64-bitowych systemach Windows 7,8 i 10. Wspiera technologię Flip 3D i Aero Peek. Program doskonale radzi sobie z uruchamianiem systemów Windows, Linux, NetWare czy BSD. Dodatkowo zapewnia obsługę urządzeń i peryferiów.



VMware Workstation wspiera do 64 GB pamięci RAM. Dodatkowe ulepszenia obejmują poprawę wydajności NAT i wsparcie dla Audio HD, SuperSpeed ​​USB (USB 3.0) i Bluetooth.



Uwaga!

30-dniowa wersja testowa. Program dostępny jest do pobrania z oficjalnej strony producenta.