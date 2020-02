RonyaSoft CD DVD Label Maker to rozwiązanie do projektowania okładek płyt. Interfejs użytkownika w dużej mierze zbudowano w oparciu w system kreatorów, które krok po kroku prowadzą użytkownika przez cały proces tworzenia okładki. Do dyspozycji otrzymujemy również zestaw szablonów, które możemy z powodzeniem wykorzystać podczas projektowania.

Kolejnym krokiem jest wybranie drukarki oraz ustawienie parametrów drukowania. Projektowanie szaty graficznej odbywa się oczywiscie w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Co więcej, wbudowano bazę clipartów, gotowych do umieszczenia w projekcie.

Oprogramowanie obsługuje drukowanie na kartkach rozmiarów A4, A4 czy A3. RonyaSoft CD DVD Label Maker obsługuje drukowanie okładek CD, DVD, etykiet opakowań na płyty występujących w różnorakich konfiguracjach. Wsparciem objęte są drukarki m.in. HP, Canon, Epson.