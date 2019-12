WYSIWYG Web Builder to program do tworzenia stron internetowych bez potrzeby znania jakiegokolwiek języka programowania. Aplikacja została stworzona po to aby ułatwić tworzenie stron wszystkim amatorom. Zastosowano w niej technikę WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) - oznacza to, że użytkownik otrzyma dokładnie to co widzi na monitorze.

Praca z programem jest niezwykle prosta, treść strony wpisuje się w gotowe lub stworzone pola tekstowe, natomiast grafikę przesuwa się w odpowiednie miejsce za pomocą myszki. Efekt pracy można podglądnąć we wbudowanej przeglądarce internetowej. Dodatkowo program posiada bazę grafik oraz skryptów Java.

Kolejnym udogodnieniem jest wbudowany klient FTP, w ten sposób użytkownik może bezpośrednio z programu umieścić własną stronę WWW na serwerze. W programie nie mogło również zabraknąć wielu innych istotnych elementów jak system zarządzania treścią, czy panel administracyjny online pozwalający na edytowanie, dodawanie, kopiowanie czy usuwanie strony.

Wspierane są również edytory zewnętrzne w tym CKEditor, TinyMCE oraz CLEditor. Ciekawym dodatkiem są specjalne bloki gotowe do integracji z istniejącymi szablonami. Obsługiwany jest także AJAX, pozwalający użytkownikowi na szybkie poruszanie się między stronami.

Najnowsza odsłona WYSIWYG Web Builder łączy w sobie wiele usprawnień w tym zoptymalizowany design czy wsparcie dla animacji CSS3. Do dyspozycji oddano 40 gotowych animacji. W dobie rosnących udziałów urządzeń mobilnych, istotnym elementem jest dostosowywanie stron internetowych do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Oprogramowanie posiada od teraz zintegrowane środowisko umożliwiające projektowanie witryn, które poprawie wyświetla się zarówno na smartfonie czy tablecie. Nie zabrakło wsparcia dla jQuery.

Program dostępny jest również w polskiej wersji językowej. Łatkę polonizującą możemy pobrać w naszej bazie plików.