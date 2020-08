Rapid CSS editor

Rapid CSS to kompleksowe narzędzie pozwalające na edycję arkuszy kaskadowych CSS. Do dyspozycji użytkownika oddano zestaw szablonów do tworzenia FAQ, formularzy zgłoszeń i wielu innych. Są one przeznaczone przede wszystkim z myślą o mniej doświadczonych użytkownikach.

Jeżeli okaże się, że dołączone szablony nie spełnią oczekiwań, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z wbudowanego kreatora stron, który krok po kroku pozwoli na zdefiniowanie najważniejszych parametrów tworzonego dokumentu jak kolorystyka, rozmiar oraz krój czcionki.

Rapid CSS oferuje wiele udogodnień, jak automatyczne uzupełnianie, podkreślanie składni czy moduł CSS Inspector pomagający zarządzać właściwościami parametrów.

Higiena pracy jest niezwykle istotna, szczególnie w kontekście późniejszego zarządzania projektem. Jej podstawowym składnikiem jest dbałość o przejrzystość kodu, który jest czytelny zarówno dla autora oraz współpracowników. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów, producent zaimplementował CSS Formatter and Beautifier dbający o to, by kod był prawidłowo sformatowany.

Istotnym elementem jest także tworzenie skryptu pozbawionego błędów. W tym specjalizuje się komponent CSS Checker and Validator. Gotowe pliki można zapisywać zarówno na dysku twardym jak i na serwerze FTP, FTPS lub SFTP.