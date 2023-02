Intuicyjne oprogramowanie do tworzenia własnej strony internetowej. Do projektowania witryny, program Nicepage nie wymaga żadnej wiedzy o kodowaniu oraz co jest bardzo istotne - pozwala tworzyć strony od podstaw lub za pomocą wbudowanych szablonów.

W Nicepage możemy tworzyć strony metodą "przeciągnij i upuść", a także wizualnie dodawać, edytować i modyfikować wygląd strony bez znajomości kodowania. Oprócz tego, możemy orzystać z ponad 10 000 dostępnych szablonów gotowych stron internetowych i innych elementów graficznych, niezbędnych przy projektowaniu witryny.

Możemy użyć tekst, obrazy, hiperłącze, siatki, galerie i dziesiątek innych elementów bez znajomości kodu programistycznego. Bez problemu wstawimy też materiały multimedialny jak filmy z YouTube lub innego portalu.

W prosty sposób stworzymy możliwość automatycznego tłumaczenia naszej witryny na inne języki albo pozwolimy odwiedzającym na szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie treści offline - określając dokładna lokalizacje naszej strony i firmy w Google Maps.

W programie możemy tworzyć jedną stronę lub z kilkoma podstronami. Bez problemów wyedytujmy nagłówek, treść strony oraz wszystkie najważniejsze elementy graficzne. Na stronie producenta oprogramowania, znajdziemy różne samouczki, które pomogą nam przebrnąć przez najważniejsze funkcje.

Wersja darmowa posiada liczne ograniczenia w projektowaniu stron. Różnice pomiędzy wersją bezpłatną a komercyjną, znajdziecie na stronie producenta.