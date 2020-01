JAlbum to program, który w prosty sposób pozwala stworzyć w pełni funkcjonalną galerię na potrzeby WWW. Cała operacja sprowadza się do nadania nazwy galerii oraz wskazania filderu, w któcym znajdują się zdjęcia. JAlbum automatycznie generuje całe dokumenty html oraz miniatury do zdjęć. Istnieje również możliwość zmienienia rozdzielczości zdjęć, które umieszczane są w galerii.

Użytkownik ma do dyspozycji kilkanaście gotowych szablonó, które mogą okazać się znakomitą inspiracją do stworzenia autorskiego projektu. Do wyboru są skórki praktycznie z każdej tematyki i w różnej kolorystyce. Program nie jest przeznaczony tylko dla początkujących, istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu.

Ostatnie wersje aplikacji (od 10.0) posiadają nowy model licencji oferując wersje darmową i płatną. Ta pierwsza jest całkowicie bezpłatną do użytku niekomercyjnego, natomiast wersję Pro pozbawiono reklam, umożliwiając dodatkowo dostęp do obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pojawiła się ponadto pełna obsługa metadanych XMP, a lista wspieranych formatów graficznych została uzupełniona o TIFF, PSD, PNM, PGM, PBM i PPM.

Najnowszą wersję wzbogacono w obsługę linków symbolicznych. Wprowadzono również szereg zmian dotyczących interfejsu użytkownika, który stał się jeszcze bardziej przystępny dla użytkownika.

Ulepszone wsparcie druku,

Moduł automatycznej aktualizacji nie wymaga do swojego działania uprawnień Administratora,

Wbudowana przeglądarka internetowa obsługuje ścieżki do plików lokalnych,

Zaktualizowano biblioteki ftp i smtp,

Wprowadzono poprawki w plikach językowych.

Do poprawnego działania niezbędna jest instalacja Javy. Jeżeli nie jest ona zainstalowana w systemie należy ją pobrać i zainstalować.