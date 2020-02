EasyHDR PRO jest programem służącym do przetwarzania zdjęć w technice High Dynamic Range. Pozwala on na tworzenie obrazów o wysokiej dynamice (HDR) na podstawie sekwencji fotografii wykonanych przy różnych czasach naświetlania. Obraz HDR (mapa radiacyjna sceny) musi być poddany operacji kompresji dynamiki (tone mapping), aby można go było przedstawić w pełnej krasie na ekranie monitora lub też go wydrukować.



Dzięki EasyHDR PRO możliwe staje się wykonywanie dobrze doświetlonych zdjęć nawet w złych warunkach oświetleniowych (np. "pod słońce"). Sekwencja zdjęć wykonana bez użycia statywu może być w łatwy sposób wyrównana z wykorzystaniem automatycznej funkcji wyrównania. Dostępne jest również narzędzie manualne pozwalające na kompensację przesunięcia, obrotu, skali oraz perspektywy. Po wykonaniu kompresji dynamiki otrzymany obraz można jeszcze dodatkowo przetworzyć korzystając z wbudowanych filtrów (wyostrzanie, wygładzenie, redukcja szumu, balans bieli oraz modyfikacja barwy).



Program EasyHDR PRO potrafi zaimportować, oprócz standardowych formatów jak JPEG, czy TIFF, także obrazy z kamer astrofotograficznych (FITS), obrazy Radiance RGBE (HDR), a także surowe zdjęcia z różnych modeli aparatów cyfrowych, praktycznie wszystkich marek: Canon, Fuji, Minolta, Olympus, Panasonic, Sony, Nikon, Pentax, Kodak, Leica. Otrzymane obrazy można zapisać jako JPEG, lub też, dla zachowania najwyższej jakości, jako 48 bitowy, bezstratny TIFF.



W przypadku obróbki dużej ilości, dużych zdjęć pomocna jest opcja przetwarzania wsadowego. Wystarczy stworzyć listę zadań do wykonania i uruchomić przetwarzanie, a po odpowiednim czasie, we wskazanym w folderze wyjściowym znaleźć można otrzymane rezultaty.