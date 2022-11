Wave Editor to prosty w obsłudze program do obróbki plików audio. Dostarcza on przyjazne dla użytkownika środowisko pozwalające na wykonywanie takich operacji jak kopiowanie, wycinanie, usuwanie fragmentów nagrania.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych edytorów, które również bazują na silniku ActiveX, Wave Editor stworzono z zachowaniem jak najwyższej optymalizacji. Interfejs jest prosty w obsłudze, a poszczególne funkcje rozmieszczono w przemyślany sposób. Większość z nich dostępnych jest bezpośrednio z poziomu okna głównego programu eliminując konieczność poszukiwania ich w menu.

Początkujący z pewnością docenią możliwość symulacji gotowego nagrania przed uprzednim zapisaniem zmian do pliku.