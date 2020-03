WaveLab Pro to nowoczesne oprogramowanie do tworzenia muzyki. Pozwala na osobiste dostosowanie interfejsu użytkownika poprzez ułożenie powiększanych i zmniejszanych przycisków, okien i narzędzi. Zaopatrzony jest w cztery różne obszary pracy (każdy z nich może być dowolnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb): Audio File, Audio Montage, Batch Processor, Podcast. Każdy z nich wyposażony jest w odpowiednie narzędzia. Obszar Audio File jest idealny do szczegółowej edycji materiału dźwiękowego oraz jego analizy.

Obszar Audio Montage pozwala na zmontowanie wielu ścieżek audio, dodanie efektów i wypalenia ich na płycie CD lub DVD. Nowością jest dodanie standardu DDP jako format wejściowy i wyjściowy. Podcast umożliwia opracowanie oraz publikację podcastu w internecie. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika pozwala na stworzenie podcastu od podstaw. Wsparciem objęte jest FTP, RSS 2.0 oraz konto iTunes. Dzięki Batch Processor mamy dostęp do wszystkich zapisanych kroków, procesów edycyjnych oraz wszystkich plików dźwiękowych, które możemy dowolnie nazywać i grupować ułatwiając późniejsze ich wyszukiwanie.

WaveLab Control to narzędzie do analizy dźwięku na poziomie studyjnym. Do dyspozycji otrzymujemy: spektroskop, pomiar VU, oscyloskop, pomiar spektrum, korelację fazy i inne. WaveLab 8 dostarczany jest ze znakomitymi wtyczkami VST3 do masteringu materiału dźwiękowego, np.: bardzo precyzyjnym EQ, pogłosem, procesorami dynamicznymi i efektami modulacji. (StudioEQ, Roomworks Reverb, PostFilter, MultibandCompressor i wiele innych). Przeszkadzające trzaski, szumy, kliknięcia itp. w prosty sposób zostaną usunięte przy pomocy zestawu do odświeżania nagrań Sonnox Restoration Suite. Znajdziemy w nim: DeNoiser, DeBuzzer, DeClicker.

Uwaga:

Aby uzyskać 30-dniową licencję należy zarejestrować konto na stronie producenta, podając własny adres e-mail pod który zostanie wysłany specjalny kod.