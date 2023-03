Oprogramowanie Sound Forge jest od lat wiodącym narzędziem do tworzenia profesjonalnych produkcji muzycznych, ponieważ jest szybkie, precyzyjne i można polegać na jego niezawodności.



Zarówno w studio jak i w terenie jest kluczowym narzędziem dla profesjonalnych mediów, które potrzebują tworzyć i edytować pliki dźwiękowe szybko i dokładnie. Z nową, precyzyjną pracą opartą na edycji zdarzeń, zintegrowanym nagrywaniem CD w trybie DAO, profesjonalnymi narzędziami do redukcji szumów oraz nieskazitelnym dźwiękiem rozciąganym w czasie Sound Forge jest wielofunkcyjnym zestawem do produkcji do profesjonalnego nagrywania i masteringu, kreacji i naprawy dźwięku, a także do tworzenia płyt CD w standardzie Red Book.



W programie możemy nagrywać dźwięki na maksymalnie 32 kanałach jednocześnie z częstotliwością próbkowania do 64 bitów/384 kHz. Wielokanałowe nagrywanie klasycznych koncertów, zespołów występujących „na żywo” i innych wymagających projektów w studio i poza nim – SOUND FORGE Pro to Twoje uniwersalne studio nagrań.



SOUND FORGE Pro to nagrywanie, edycja i przetwarzanie plików audio oraz projektowanie dźwięku na najwyższym poziomie. Od dźwięku wideo aż po finalny miks dźwięku wielokanałowego: edytuj z dużą precyzją. Liczne procesory efektów i profesjonalne narzędzia do edycji audio czynią z SOUND FORGE Pro idealną aplikację dla projektantów dźwięku.