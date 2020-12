Bezpłatne oprogramowanie studyjne do tworzenia beatów i innych utworów muzycznych. Serato Studio to doskonała aplikacja dla DJ`ów, którzy szukają szybkiego programu do tworzenia bitów czy remiksowania dźwięków i sampli.

Oferuje wybór kanału wyjściowego audio, zapewnia czytelny widok podczas edycji ścieżek audio, a także posiada ulepszoną automatyzację i dokonywanie analizy utworów.