Opis Reason Essentials 11.3.2

Reason Essentials to zintegrowane oprogramowanie do produkcji muzyki umożliwiające nagrywanie audio z zaawansowanymi możliwościami miksowania, wbudowanymi narzędziami do kolaboracji z innymi oraz potężną kolekcją instrumentów, dźwięków i efektów. To perfekcyjny wybór do tworzenia, remiksowania i produkcji doskonale brzmiących utworów.