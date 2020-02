Reason to wirtualne studio do tworzenia i nagrywania muzyki. Dzięki załączonym oraz dodatkowym zestawom instrumentów, efektów i bibliotek brzmień, program oferuje to wszystko co potrzebne jest do komponowania, nagrywania, miksowania i produkowania świetnie brzmiącej muzyki.

Twórz piosenki w Reason z wykorzystaniem dołączonych syntezatorów, samplerów, odtwarzaczy pętli muzycznych oraz maszyn perkusyjnych. Dodaj gitarę, wokal syntezatory MIDI lub nagraj cały zespól. Zmiksuj i wykonaj mastering za pomocą programowej konsoli wzorowanej na klasycznej wartej miliony dolarów. Dzięki inspirującym brzmieniom oraz intuicyjnemu środowisku pracy proces tworzenia przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo, pozwalając skupić się jedynie na muzyce.

Sercem programu Reason jest wirtualny stojak („rack”) z instrumentami i efektami, który wypełniasz w trakcie tworzenia piosenki. Dodawaj, usuwaj oraz zamieniaj wybrane prze Ciebie instrumenty i efekty w wirtualnym stojaku. Potrzebujesz więcej sprzętu? Żaden problem. Wybierz syntezator, maszynę perkusyjną lub inne urządzenie dostępne w menu „Create” i natychmiast pojawi się ono w Twoim stojaku. Ponieważ Reason jest opracowany tak by nie obciążać zbytnio komputera możesz dodawać do „racka” tyle urządzeń ile potrzebujesz i nie spowoduje to spowolnienia pracy komputera.





Kilka nowych ulepszeń sprawia, że miksowanie w programie jest jeszcze szybsze i jeszcze lepsze. W programie Reason najbardziej istotne funkcje miksera dostępne są również w urządzeniu w „rack’u”. Każdy kanał audio oraz kanał miksera wyposażony jest w kontrolę poziomu dźwięku, panoramy, solo, wyciszenia. Reason ma rozbudowaną bibliotekę brzmień fabrycznych z nowymi pętlami i zestawami perkusyjnymi (house, dubstep, metal).

Ponadto posiada rozszerzone możliwości edycyjne nagranych materiałów audio. Zarejestruj na przykład gitarę, program wykryje wszelkie momenty przejściowe w nagraniu i podzieli plik automatycznie na poszczególne fragmenty. W celu importowania własnych plików dźwiękowych do programu Reason 8 program został zaopatrzony w większą ilość wspieranych formatów plików, na przykład MP3, WMA czy AAC.



Uwaga:

Ze względu na wielkość pliku instalacyjnego, aplikację pobieramy przez sieć BitTorrent. W tym celu zalecamy zainstalowanie popularnego oprogramowania uTorrent.