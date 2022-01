PCDJ DEX to potężne narzędzie do miksowania muzyki, przeznaczone jednocześnie dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Aplikacja obsługuje najpopularniejsze formaty plików audio: *.MP3, *.OGG, *.WMA, *.FLAC, *.WAV. Program umożliwia obsługę wtyczki VST. Ponadto narzędzie pozwala na zapis w czasie rzeczywistym granego setu do formatów *.MP3, *.WAV, *.OGG.

PCDJ DEX to aplikacja idealnie nadająca się do występów na żywo. Dużą zaletą jest możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: PCDJ DAC-3, DENON DN-HC4500, Behringer BCD-2000, Hercules DJ Console, Vestax VCI-100, EKS XP10, FinalScratch, VirtualDJ, SSL, MsPinky, oraz ze wszelkimi kontrolerami MIDI.

Uwaga:

Dostępna jest równiez darmowa wersja programu na naszej stronie.