Nero Wave Editor to bezpłatne narzędzie do nagrywania fragmentów muzyki i edytowania różnych plików audio. Oprogramowanie wchodzi w skład popularnego pakietu Nero. Za jego pomocą przechwycimy dowolny dźwięk z zewnętrznego źródła lub zmodyfikujemy utwór muzyczny – przy użyciu specjalnych filtrów i narzędzi.

Nero WaveEditor doskonale nadaje się do ulepszania jakości dźwięku i usuwania szumów oraz innych niedoskonałości z dowolnego pliku dźwiękowego. Warto podkreślić, że korzystając z tego oprogramowania możemy edytować wszystkie pliki audio w czasie rzeczywistym – w dodatku nie uszkadzając ich fragmentów!

Najważniejsze zalety programu Nero WaveEditor:

- obsługuje różne rodzaje wtyczek VTS i DirectX,

- możliwości ustawania opcji związanych z dekoderem i konwerterem,

- wbudowana konsola do nagrywania dźwięków,

- możliwość ustawiania poziomu głośności (sinusoidalnie, wykładniczo, liniowo, logarytmicznie),

- obsługa i możliwość ustawiania kanału dźwiękowego (mono, stereo, Surround 5.1/7.1),

- możliwość zmiany formatu próbkowania i testowanie generatora tonów,

- wbudowane narzędzie Deesser do filtrowania nieprzyjemnych syknięć (syczenia) w nagranej mowie lub utworze,

- dodatkowe narzędzia do usuwania efektu szumu, podkreślania cichego szumu, dodawania audio dynamiki, podkreślania częstotliwości (określających amplitudę i szerokość pasma), a także do manipulowania dźwięku stereo,

- obsługa formatów AC3, MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC i AAC,

- obsługa urządzeń zewnętrznych,

- dodawanie efektów do opóźniania, zniekształcania dźwięku, a także do naśladowania odbicia dźwięku w przestrzeni,

- obsługa programu w języku polskim.