to wielofunkcyjny program służący do edycji utworów muzycznych oraz nagrywania własnych plików audio - na przykład utworzonych przy użyciu mikrofonu lub przechwyconych przez inne urządzenia multimedialne.

Music Editor jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Zawiera mnóstwo wbudowanych narzędzi multimedialnych do edycji dźwięków na komputerze, czyli kopiowanie, wycinanie, usuwanie fragmentów pliku audio bądź dodawanie rozmaitych efektów dźwiękowych, które pozwolą nam poprawić jakość wydobywanego brzmienia (korektor graficzny), przekonwertować częstotliwość próbkowania lub znormalizować poziom odtwarzanego dźwięku.

Aplikacja oferuje również wbudowane funkcje do rippowania i nagrywania płyt CD; pobieranie plików z YouTube, modyfikowanie tagów ID3 i przetwarzanie tekstu do plików MP3 (Text to Speech).

Uwaga:

Podczas uruchamiania programu, może pojawić się komunikat o zaktualizowaniu Music Editor Free do nowszej wersji.