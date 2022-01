Program MidiWorks GS służy do obróbki plików midi oraz karaoke. Ze względu na funkcję standaryzacji XG MidiWorks dedykowany jest głównie dla instrumentów elektronicznych firmy YAMAHA.



Posiada szereg funkcji i narzędzi umożliwiających obróbkę pliku midi wg własnych preferencji. Znakomicie nadaje się do masteringu (Volume, Reverb, Chorus, Variation), zmiany transpozycji, dynamiki nut, tempa utworu, oraz brzmień z GM na XG i Panel (Sweet!, Cool!, Live!, MegaVoice!, Super Articulation!, Organ Flutes!).



Z MidiWorks niesłychanie szybko i w prosty sposób dodasz tekst karaoke do swojego pliku midi a także wydrukujesz, poprawisz, zmienisz, wyeksportujesz go do w pliku.



Program oferuje także:

- pełną edycję ścieżki perkusyjnej,

- separację ścieżki perkusyjnej na dwie osobne,

- kopiowanie ścieżek,

- usuwanie ścieżek,

- łączenie ścieżek

- pełną edycję wszystkich zdarzeń MIDI