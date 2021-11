Free WMA Cutter and Editor to darmowy i prosty w obsłudze program do edycji plików muzycznych. Program obsługuje format WMA i WAV oraz nadaje się idealnie do wykonywania takich czynności jak – wycinanie, obcinanie fragmentów pliku muzycznego.

Free WMA Cutter and Editor jest banalnie łatwy i szybki podczas konwertowania pliku muzycznego. Za jego pomocą możemy usunąć wybrane fragmenty, zmienić poziom głośności (określając wartość procentową), usuwać zniekształcenia w pliku muzycznym, konwertować dźwięk oraz stopniowo zwiększać lub ściszać fragmenty pliku muzycznego. Można importować ścieżki audio, korzystając z metody „przeciągnij-i-upuść”