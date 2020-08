Free Ringtone Maker to niewielki i bardzo prosty w obsłudze program do tworzenia własnych dzwonków do telefonów komórkowych lub innych urządzeń przenośnych. Program oferuje niezwykle wygodny interfejs użytkownika, w którym wszystkie narzędzia i funkcje zostały ograniczone do minimum. W ten sposób jest niezwykle wydajny i szybki podczas tworzenia dowolnego dzwonka z pliku audio.

Aby przekonwertować i utworzyć dzwonek na komputerze wystarczy wybrać z dysku twardego dowolny plik muzyczny i dodać go do programu. Następnie przy użyciu wygodnej i czytelnej osi czasu – ustawiamy długość trwania nowego dzwonka i konfigurujemy jego poziom głośności (Fade in i Fade Out). Ostatnim krokiem jest wybór katalogu docelowego, w którym zostanie zapisany nowy plik.

Program Free Ringtone Maker obsługuje tylko i wyłącznie jeden format muzyczny – MP3.