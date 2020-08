Free MP3 Ringtone Maker to darmowe i niezwykle proste w obsłudze narzędzie do tworzenia dzwonków do różnych urządzeń przenośnych (telefony komórkowe, smartfony, iPhone itd). Program tworzy dzwonki w wysokiej jakości i zapisuje je w formacie MP3.

Uruchamiając program Free MP3 Ringtone Maker otrzymujemy możliwość utworzenia dzwonków z plików muzycznych znajdujących się na dysku twardym lub skorzystania z innego programu oferowanego przez producenta – Musereo Mono to Stereo Converter, za pomocą którego poprawimy jakość starych nagrań i przekonwertujemy utwór do odpowiedniego formatu.

Obsługa aplikacji Free MP3 Ringtone Maker jest banalnie prosta. Na początku wybieramy odpowiedni plik muzyczny, z którego zamierzamy utworzyć dzwonek. Następnie przy użyciu wygodnej i czytelnej osi czasu – ustawiamy długość trwania nowego dzwonka i konfigurujemy jego poziom głośności (korzystając z dodatkowych opcji – Fade in i Fade Out). Ostatnim krokiem jest wybór katalogu docelowego, w którym zostanie zapisany nowy plik dźwiękowy.