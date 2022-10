Free Audio Editor (Free Audio Dub) to niewielka i prosta w obsłudze aplikacja przeznaczona do edycji plików audio.



Program służy głównie do cięcia i usuwania fragmentów plików dźwiękowych. Narzędzie obsługuje większość popularnych formatów, między innymi: *.MP3, *.WAV, *.AAC, *.AC3, *.M4A, *.MP2, *.OGG, *.WMA.



Uwaga:

Aplikację pobieramy za pomocą specjalnego menadżera plików, stworzonego przez samego producenta oprogramowania.